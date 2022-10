Odmieniona Resovia rywalem ŁKS. Dla kogo będzie niedziela?

To spotkanie drużyn grających ostatnio naprawdę nieźle w lidze. Ełkaesiacy notują serię sześciu spotkań bez porażki. Dwa spotkania wygrali, a cztery zremisowali. Bilans bramkowy to 9-7 dla łodzian. Z kolei rzeszowianie wygrali trzy spotkania i dwa zremisowali, strzelili 10 goli, a stracili siedem. Grę niedzielnego rywala łodzian odmienił trener Mirosław Hajdo, który na początku września przejął zespół po Tomaszu Grzegorczyku i wszystko odpowiednio poukładał i rzeszowianie zaczęli punktować, a na dodatek wygrali derby ze Stalą (4:3), ale także pokonali lidera pierwszoligowej tabeli Puszczę Niepołomice (2:1). Duża w tym zasługa byłego zawodnika GKSBełchatów Bartłomieja Eizencharta oraz Pedro Vieiry. To skrzydłowi, którzy inicjują akcje ofensywne. Dobrze zaczął grać także Marek Mróz, na którego ełkaesiacy muszą szczególnie uważać, bo to reżyser poczyniań zespołu. Strzałem z dystansu bramkarzy potrafi zaskoczyć Bartosz Kwiecień. Jak twierdzą osoby związane z klubem, nowy szkoleniowiec przegonił z zespołu chaos i zwątpienie i chyba wewnętrzny niepokój. Drużyna nabiera z każdym meczem swojego charakteru. Z takim właśnie przeciwnikiem przyjdzie się w sobotę zmierzyć ełkaesiakom.

Warto pamiętać, że łodzianie przystąpią do tego spotkania bardziej wypoczęci, bo rzeszowianie będą mieli za sobotą środowe starcie Pucharu Polski z ekstraklasową Cracovią.

Przejdźmy do innego pierwszoligowca, a konkretnie Odry Opole. Informowaliśmy, że z zespołem rozstał się trener Piotr Plewnia, a tymczasowo jego obowiązki przejął Tomasz Copik. Owa tymczasowość trwała krótko. Znamy już nowego szkoleniowca opolan, k którymi ełkaesiacy mają zmierzyć się na wyjeździe 5 listopada. Został nim 51-letni Adam Nocoń, który pracował wcześniej między innymi w Chojniczance Chojnice, Olimpii Elbląg oraz Podbeskidziu Bielsko-Biała. W piłkę grał przez kilka sezonów w GKSBełchatów, zaliczając 11 meczów w elicie. ąą

I LIGA

15. kolejka. Piątek (21 października): Odra Opole - Ruch Chorzów (20.30). Sobota (22 października): Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała (17.30), Sandecja Nowy Sącz - Nieciecza (15), Arka Gdynia - Chojniczanka Chojnice (20). Niedziela (23 października): Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna (18), Resovia - ŁKS (15), Tychy - Niepołomice (12.40). Poniedziałek (24 października): Tychy - Stal Rzeszów (20.30), Skra Częstochowa - Chrobry Głogów (18).