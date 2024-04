DOZ Maraton Łódź już za tydzień. Będzie gorący doping

Dla organizatorów imprezy, najbliższy tydzień, to wzmożony okres pracy. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Sprawdzana jest trasa, po której będą biegali zawodnicy. Na początku przyszłego tygodnia szykowane będą pakiety dla uczestników. W tej chwili na listach startowych wszystkich konkurencji znajduje się blisko 7000 osób. Gdyby nie fakt przełożenia impreza w związku z wyborami samorządowymi pewnie ta liczba byłaby jeszcze wyższa.

Łódź będzie pokazana z jak najlepszej strony

Trasę przygotował dyrektor maratonu Jacek Chmiel. Wspólnie z miejskimi urzędnikami zadbał, by była szybka i pokazywała Łódź z jak najlepszej strony. Chmiel zachęca mieszkańców do pojawienia się na trasie w niedzielę, 28 kwietnia. - Sami przygotowujemy punkty muzyczne i punkty kibicowania. Będzie ich kilkadziesiąt. Uczestnicy mogą więc liczyć na gorący doping - informuje dyrektor.

Będzie nie tylko moc biegania, ale i moc grania. A to wszystko dla Was. Będzie głośno, muzycznie, tanecznie i energetycznie.

Przy okazji niezdecydowanym przypominamy, że to już ostatni moment, aby się zapisać na DOZ Maraton Łódź lub jeden z biegów towarzyszących