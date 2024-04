Po rundzie jesiennej kibice GKS Bełchatów liczyli, że ich ulubieńcy będą się liczyć w grze o awans do II ligi. Podstawy do optymizmu były, bo zespół trenera Bogdana Jóźwiaka tracił do liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki zaledwie dwa punkty. Słaba postawa wiosną sprawiła, że obecnie strata wynosi aż dziewięć „oczek”. To już raczej dystans nie do odrobienia, bo przecież Pogoń i rezerwy Legii nie zaczną nagle przegrywać meczów, a bełchatowianie wygrywać na potęgę. W sobotę (20 kwietnia) GKS czeka wyjazdowe starcie z broniącym się przed spadkiem do IV ligi ŁKS Łomża. Gospodarze wygrali u siebie pięć meczów, pięć przegrali i dwa zremisowali. GKS na boiskach rywali pięciokrotnie był górą, tyleż samo razy schodził z placu gry pokonany, a dwukrotnie remisował.

Niezwykle ważny mecz przed Wartą Sieradz. Zespół trenerów Krzysztofa Orzeszka i Marka Przybyła podejmuje na stadionie MOSiR przedostatnią w tabeli Legionovię Legionowo. Warta ma od rywala siedem, punktów więcej i ewentualne zwycięstwo da tej drużynie oddech w walce o utrzymanie. Do Skierniewic zawita Legia Warszawa, wprawdzie rezerwowa, ale Legia, to Legia!Pokonać ten zespół to zawsze wielka sprawa.

W Betcris IV lidze hit nad hity w Aleksandrowie. Prowadzący w tabeli Sokół zmierzy się z wiceliderem RKSRadomsko. Gospodarze tego spotkania mają trzy punkty przewagi nad rywalem. Jeśli miejscowi zgarną komplet punktów przybliżą się do wymarzonej III ligi. ą