Mecz ostatniej szansy dla ŁKS - uważa Łukasz Masłowski, były gracz obu drużyn

- Miałem okazję występować w dwóch derbowych meczach - mówi zduńskowolanin Łukasz Masłowski, były piłkarz obu łódzkich drużyn, a obecnie dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, która jest liderem PKOEkstraklasy. - Takie mecze, to sportowe święto dla całej sportowej Polski. Tych spotkań nie trzeba specjalnie reklamować, mają wielki prestiż i bez tego. Areną spotkania będzie piękny stadion, na trybunach komplet publiczności, nic tylko grać. ŁKS jest w niezwykle trudnej sytuacji. Uważam, że dla nich to spotkanie ostatniej szansy w walce o pozostanie w elicie. Widzewa sytuacja jest trochę lepsza, ale będą grać na obiekcie rywala, który może liczyć na doping swoich fanów. Gdyby mecz był rozgrywany przy Piłsudskiego, wskazałbym na widzewiaków, a tak trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Wierzę jednak w zwycięstwo widzewiaków. Nie będę natomiast oceniał potencjału obu drużyn, bo uważam, że byłoby to nieetyczne. Legenda łódzkiej piłki nożnej Marek Dziuba, także grał w obu klubach, ale był także trenerem ŁKS i Widzewa tak z kolei komentuje niedzielny mecz. - Oba zespoły zaliczyły nieudany początek wiosny, przegrywając swoje mecze - mówi. - ŁKS na dodatek jest czerwoną latarnią tabeli i dla niego remis będzie porażką. Wygrana da tej drużynie iskierkę nadziei na utrzymanie, bo to jeszcze jest możliwe. W latach siedemdziesiątych Zagłębie Sosnowiec miało po jesieni zaledwie trzy punkty, ale uniknęło spadku. Bez wątpienia atutem tego zespołu będą kibice. Grałem w derbach, wiem więc, że doping potrafi dodać skrzydeł. Nie ma jednak zdecydowanego faworyta, bo widzewiakom punkty też są bardzo potrzebne. Sercem jestem jednak z ŁKS.

To z kolei przedderbowy komentarz Adama Kaźmierczaka, sternika Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i jednocześnie wiceprezesa PZPN do spraw piłkarstwa amatorskiego. - Obejrzę ten mecz na żywo - mówi. - Choć będzie to rywalizacja ostatniej drużyny w tabeli z piątą od końca, budzi ona wiele emocji w całej Polsce. Jestem pewien, że w weekend będzie to najlepiej oglądane wydarzenie w telewizji, choć mamy jeszcze starcie Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań. Remis będzie w tym meczu porażką obu drużyn, które w tym roku nie zdobyły choćby punktu. Widzewiacy mieli przebłyski dobrej gry w starciu z Jagiellonią, ale błędy w obronie sprawiły, że mecz przegrali. W przypadku ŁKS, wyprawa do Kielc pokazała, że w sporcie trzeba mieć także szczęście. Kontuzje wyeliminowały przecież z gry Aleksandra Bobka i Rizę Durmisiego. Cóż, biednemu, wiatr w oczy.ą