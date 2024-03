12. DOZ Maraton Łódź: mistrzostwa Polski o minima na Paryż i rekordowe nagrody

Przygotowania do łódzkiej imprezy wychodzą na ostatnią prostą.

Tradycyjnie zawodnicy startujący w DOZ Maratonie Łódź będą finiszowali w Atlas Arenie.

Dla amatorów tej rywalizacji to wisienka na torcie. Wielokrotnie od maratończyków startujących w Łodzi można było usłyszeć, że oprawa mety robi na nich ogromne wrażenie. Nie inaczej powinno być w tym roku, bo organizatorzy, jak zdążyliśmy już przyzwyczaić uczestników, dbają o to, by ci czuli się wyjątkowo i wracali do Łodzi na kolejne edycje imprezy.

Zadbano o bardzo atrakcyjny pakiet dla zawodników i zawodniczek zgłoszonych do królewskiego dystansu. Znajdzie się w nim bardzo dobrej jakości oddychająca koszulka, z dodatkową wentylacją dzięki umieszczonej na całej powierzchni pleców siateczką. Komin, który zawsze się przydaje oraz czapeczka na chłodniejsze dni. Na pewno przydadzą się też produkty ALE do nawodnienia i wzmocnienia.

Przypomnijmy, że DOZ Maraton Łódź, to także biegi i imprezy towarzyszące. W tej chwili na listach startowych wszystkich konkurencji znajdują się nazwiska ponad 5700 osób.

W programie imprezy znalazły się: Voltaren 10k Run czyli bieg na 10 km, Artresan Sztafeta EKIDEN (sześcioosobowa) , Difortan Sztafeta Half&Half oraz impreza dla dzieci czyli Naturel Kids Run. Na trasie uczestników będą zagrzewały muzyczne punkty kibicowania. Nie zabraknie przedstawicieli placówek oświatowych oraz firm, które stworzą wyjątkowe strefy dopingowe.