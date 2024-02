II i III liga: Ełkaesiacy spróbują złamać w piątek Stal ze Stalowej Woli

III liga (GRUPA 1.)

Przejdźmy do trzecioligowców z naszego regionu. Osiem goli zobaczyli kibice, którzy przyszli na mecz Unii Skierniewice (trener Kamil Socha) z zespołem rezerw Widzewa Łódź (Krzysztof Chrobak). Trzecioligowcy wygrali to spotkanie 5:3 (2:0). Gole: Kamil Sabiłło 2, Filip Becht, Mateusz Stępień, Damian Makuch - Mateusz Kempski (rzut karny), Dominik Najderek, Daniel Chwałowski.

Warta Sieradz wygrała trzeci zimowy sparing. Drużyna trenerów Krzysztofa Orzeszka i Marka Przybyła pokonała na swoim boisku czwartoligowca z Mazowsza Ursus Warszawa 2:0 (0:0), po golach Piotra Drabika i Jakuba Janiszewskiego. Ten pierwszy piłkarz, mający 20-lat grał ostatnio w Unii Skierniewice, ale jest wychowankiem stołecznych klubów. Pierwsze kroki stawiał w Agrykoli i Polonii. Później spędził kilka lat w Akademii Legii Warszawa, skąd trafił do Escoli Varsovia, a z niej do warszawskiej Delty.W 2021 roku przeniósł się do Unii Skierniewice, której piłkarzem był do teraz. W międzyczasie spędził też rok na wypożyczeniu w Pilicy Białobrzegi. Łącznie ma na swoim koncie 46 występów w III lisze, z czego 12 w bieżącym sezonie. To pierwszy zimowy transfer trzecioligowca.