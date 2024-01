Spotkanie zakończyło się remisem 1:1 (0:0). Gola dla Lechii strzelił z rzutu karnego Artur Amroziński. Bramkę dla zespołu z Opoczna zdobył natomiast Ignacy Ogłoziński. W zespole prowadzonym przez trenera Mateusza Milczarka nie było tym razem nowych piłkarzy.

Przypominamy jednakże, iż Lechia pozyskała zimą dwóch graczy. Marcin Pieńkowski występował jesienią w Unii Skierniewice, natomiast Grzegorz Płatek, to były zawodnikPodhala Nowy Targ (grupa czwarta III ligi). W sobotę (27 stycznia) tomaszowianie będą gospodarzem meczu (sztuczne boisko) ze Starem Starachowice (11). Zespół gości prowadzony przez trenera Tadeusza Krawca rywalizuje w grupie czwartej III ligi i w 18 jesiennych meczach zdobył 31 punktów, co daje mu szóste miejsce w tabeli. Prowadzi Wieczysta Kraków (41). Niedawno nowym zawodnikiem tego zespołu (trener Sławomir Peszko) został wychowanek Warty Sieradz Tomasz Swędrowski, który grał ostatni, z powodzeniem, w ekstraklasowym Ruchu Chorzów. W 19 jesiennych meczach o punkty strzelił cztery gole. Trzeba przyznać, że to zaskakujący transfer.