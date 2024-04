III liga: Wielki mecz Unii Skierniewice, która „znokautowała” Legię Warszawa

Coraz bliżej powrotu na drugoligowe boiska, z którymi pożegnała się w 2022 roku, jest natomiast Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Fatalnie zaprezentował się w Łomży GKS Bełchatów, który przegrał z tamtejszym ŁKS aż 0:3 (0:1). Nawet nie ma co komentować takiego lania, to po prostu wstyd! Nie była to najwyższa przegrana GKSw tym sezonie, bo 18 listopada minionego roku Legia II pokonała bełchatowian aż 6:0 (3:0).

Koncert Unii Skierniewice. Drużyna trenera Kamila Sochy rzuciła na kolana rezerwy Legii Warszawa. Po najlepszym w tym sezonie meczu ligowym skierniewiczanie pokonali zespół ze stolica aż 4:0 (1:0). Unia jest ostatnio w gazie i ma na koncie pięć wygranych meczów z rzędu, wliczając w to pucharowy triumf w Sieradzu z Wartą (6:0). W meczach tysch skierniewiczanie strzelili 18 goli, a stracili pięć. Można tylko żałować, że forma przyszła nieco za późno i awans do II ligi uciekł już wcześniej. Warta Sieradz zremisowała natomiast, na swoim stadionie, ważne spotkanie z Legionovią Legionowo 2:2 (1:2). Sieradzanie dwukrotnie przegrywali z przedostatnim zespołem tabeli. Pelikan Łowicz też zremisował - w Białobrzegach z Pilicą 1:1 (0:1).