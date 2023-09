Nowa turystyczna atrakcja w Łódzkiem. Basen dla... tygrysów otwarty w Zoo Borysew. Jest jedynym w Europie, drugim na świecie ZDJĘCIA

Połączenie kot-wodą wydaje się zaskakujące, ale wielki kot plus woda jak w Zoo Borysew to już przeżycie do kwadratu? - Jeżeli mamy wątpliwości, co potrafią zwierzęta, trzeba przyjechać do Zoo Borysew. Tu można zobaczyć, co potrafią i do czego są zdolne. Tygrysy wbrew ogólnym wyobrażeniom potrafią pływać, taki basen jest więc dla nich wielką frajdą – podkreśla z uśmiechem Jarosław Kret zapewniając, że ogród znajdujący się w sąsiedztwie Poddębic to wyjątkowe miejsce. - Jestem przekonany, że posiada swoiste genius loci, swojego opiekuńczego ducha. Zoo Borysew ma w sobie jakąś swoistą energię i to się czuje. Byłem w wielu ogrodach zoologicznych na świecie i nigdzie nie było tak wyjątkowo. Tu pod ziemią są wody termalne. Może to one dodatkowo dają te dobre wibracje? Nie bez powodu właśnie w Borysewie na potęgę rodzą się nowe zwierzaki.