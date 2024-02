Nie ma pieniędzy na laptopy dla czwartoklasistów? Czy program zostanie wstrzymany przez nowy rząd? Minister cyfryzacji wyjaśnia

W rozmowie z Konradem Piaseckim na antenie TVN24 minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział o trudnościach związanych z realizacją programu „Laptopy dla czwartoklasistów”. Wyjaśnił, że na program po prostu nie ma środków w budżecie, ani pieniędzy z Uni Europejskiej. Przyznał, że aktualnie program stoi pod znakiem zapytania.

– U mnie chęci są, ale jak nie ma pieniędzy i są problemy z tym, jak to rozliczyć, to dzisiaj mogę powiedzieć – więcej znaków zapytania, niż przestrzeni na to, żeby to robić. Chciałbym to robić, ale nie jestem przekonany, czy jesteśmy w stanie ten program zmodelować tak, żeby czwartoklasista, jego rodzic i też nauczyciel byli z niego zadowoleni – powiedział Gawkowski.