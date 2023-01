Marcin Maciejczak. Wielka metamorfoza młodego wokalisty z naszego regionu. Zobacz ZDJĘCIA od pierwszego dużego występu w Sieradzu po obecne Paweł Gołąb

Jak zmienił się Marcin Maciejczak na przestrzeni lat? Ostatnio młody wokalista z naszego regionu, który po wygraniu show The Voice Kids robi ogólnopolską karierę, wydał nową płytę i pokazał swój nowy wizerunek. Artysta rodem z gminy Warta przeszedł na przestrzeni lat prawdziwą metamorfozę. Zapraszamy do galerii zdjęć od jego pierwszego wielkiego występu w Sieradzu, który miał związek z festiwalem Open Hair przez czas związany z występami we wspomnianym programie po najnowszą sesję zdjęciową.