Marcin Maciejczak w finale Eurowizji? Młody wokalista z naszego regionu chce wystartować w konkursie. Zobacz metamorfozę artysty ZDJĘCIA

- Zdecydowałem się zgłosić do konkursu Eurowizji – ogłosił Marcin Maciejczak na swoim oficjalnym facebookowym profilu. - Od dłuższego czasu z różnymi twórcami przygotowuję piosenki na ten konkurs. Dlaczego tak? Bo uważam, że to wielka odpowiedzialność i że nie można się zgłosić z przypadkową propozycją. Wiem już, że mamy takie piosenki, z których będę dumny, ale tę konkretną wybierzemy dopiero, jak zamkniemy wszystkie prace.

Skąd decyzja o udziale w największym europejskim konkursie piosenki? - Ostatnie miesiące kręciły się u mnie wokół tematu, który gra mi cicho w duszy od zawsze, ale trochę go uciszałem. Jednak słuchacze z którymi się spotykam przy różnych okazjach, czy nawet dziennikarze w rozmowach ze mną, znacząco go pobudzaliście. Po cichu jakiś czas temu podjąłem tę decyzję. Wiosna i lato upłynęły mi pod znakiem wytężonej pracy, na samorozwoju, bo jeśli się za coś zabieram, to zawsze staram się dać z siebie najwięcej, jak to możliwe - odpowiada.