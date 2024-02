Młody wokalista z naszego regionu Marcin Maciejczak podzielił się utworem „Midnight Dreamer", którym walczył o finał Eurowizji POSŁUCHAJ

- „Midnight Dreamer" dostępny wszędzie! To utwór, nad którym pracowałem wiele miesięcy w gronie wspaniałych autorów i producentów – nie kryje emocji Marcin Maciejczak . - Jestem z niego dumny i wdzięczny, że został tak doceniony przez jury tegorocznych preselekcji do Eurowizji. Od teraz jest Wasz i wyczekuję Waszych reakcji! Teledysk soon.

Jak „Midnight Dreamer" Marcina Maciejczaka wypadł w polskich preselekcjach do Eurowizji?

Jak informuje eurowizja.org, wyboru tegorocznego reprezentanta do finału Eurowizji telewizja publiczna zorganizowała podczas wewnętrznych preselekcji. Wybór został dokonany przez 5-osobowe jury, które przyznawało punkty poszczególnym piosenkom zgłoszonym do konkursu. Najwięcej zgromadziła Luna, która tym samym pojedzie do Szwecji z piosenką The Tower. Piosenka Marcina Maciejczaka została mocno dostrzeżona. W preselekcjach, do których zgłoszono 23 utwory, zajęła 3. miejsce.