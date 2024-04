Młody talent z naszego regionu w muzycznej bitwie The Voice Kids. Show z udziałem Natana Grygi dzisiaj. 11-latek zachęca do kibicowania FOTO

Natan. Talent z gminy Brzeźnio związany ze Zduńską Wolą

Natan Gryga to 11-letni wokalista pochodzący z Brzeźnia. Od wielu lat artystycznie jest związany ze Zduńską Wolą. Tu szkoli głos i rozwija swój artystyczny talent – najpierw w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli pod okiem Tomasza Marciniaka, obecnie w Studiu Moc-Art Wiktora Bartosa. Młody artysta, który ma na koncie sporo nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach i festiwalach, zadebiutował w 7. edycji The Voice of Kids.

Natan podbił serca jurorów utworem „Queen of Kings”. To piosenka z debiutanckiego singla Alessandry, która reprezentowała Norwegię w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu w 2023 roku. 11-latek trafił do drużyny Nataszy Urbańskiej. - Kochani bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym etapie – napisał do fanów na swoim profilu FB.

Występ Natana Grygi w The Voice of Kids obejrzeć można TUTAJ. KLIKNIJ W LINK.