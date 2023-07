Ma stać za przekazaniem skrzyni z pieniędzmi domowi dziecka. Słynny youtuber Budda teraz odwiedził schronisko w Wojtyszkach w Łódzkiem FOTO

Na wizycie w Wojtyszkach współpraca DIOZ i Buddy ma się nie zakończyć. - Wspólnie rozpoczynamy projekt mający zachęcić do adopcji ratowanych i bezdomnych zwierząt, którego efekty poznacie już wkrótce! To główny cel naszej działalności, a więc odwrócenie życia zwierząt o 180 stopni - od odbioru z warunków skrajnie patologicznych, przez rekonwalescencję w Ośrodku DIOZ, po wspaniałą adopcję! Adoptując zwierzę nie zmieniasz świata, ale zmieniasz świat tej jednej, potrzebującej istoty. Budda postanowił wesprzeć kapitalny remont Azylu w Wojtyszkach, który planujemy rozpocząć pod koniec wakacji! Chcemy, by to owiane złą sławą miejsce, zmieniło się w drugi w Polsce Zwierzęcy Raj.