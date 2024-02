Nowy utwór na Eurowizję i wizerunek Marcina Maciejczaka. Jak młody wokalista z naszego regionu zmienił się na przestrzeni 8 lat? FOT

Marcin Maciejczak z nowym utworem udanie wystartował w preselekcjach do Eurowizji 2024 zorganizowanych przez TVP. Z nowym utworem zajął w nich 3 miejsce, na 23 zgłoszone utwory.

- „Midnight Dreamer" dostępny wszędzie! To utwór, nad którym pracowałem wiele miesięcy w gronie wspaniałych autorów i producentów – nie krył emocji Marcin Maciejczak. - Jestem z niego dumny i wdzięczny, że został tak doceniony przez jury tegorocznych preselekcji do Eurowizji. Od teraz jest Wasz i wyczekuję Waszych reakcji! Teledysk soon.

„Midnight Dreamer". Posłuchaj:

VIDEO https://www.youtube.com/embed/sNqWa-OJGwQ?si=caan7H14MfAurB7N

COMPONENT {"params":{"text":"Od Open Hair w Sieradzu po Voice Kids i solową karierę","id":"od-open-hair-w-sieradzu-po-voice-kids-i-solowa-kariere"},"component":"subheading"}

Pierwszy wielki publiczny występ Marcin Maciejczak** dał na festiwalu Open Hair w Sieradzu, który miał miejsce w 2016 roku. Pochodzący z Bartochowa w gminie Warta Marcin Maciejczak w konkursie talentów w Teatrze Miejskim Sieradzkiego Centrum Kultury okazał się jednym ze zwycięzców i tym samym wraz z poddębickim zespołem rockowym Below The Life, zyskał przepustkę do występu na głównej scenie.

Marcin Maciejczak przybył na konkurs talentów z piosenką „Bo już taki jestem”. – Bardzo lubię śpiewać, a zaczęło się już w zerówce. Postanowiłem spróbować śpiewać w Warckim Centrum Kultury. Za pierwszym razem się nie udało, ale rok temu podszedłem jeszcze raz i było już wszystko dobrze. No i tak trwa ta moja przygoda ze śpiewaniem – z uśmiechem mówił nam młodziutki, 10-letni wówczas wokalista.

COMPONENT {"params":{"text":"Przełomem zwycięstwo w The Voice Kids","id":"przelomem-zwyciestwo-w-the-voice-kids"},"component":"subheading"}

Przełomowym momentem dla Marcina Maciejczaka okazało się zwycięstwo w show The Voice Kids Poland w 2020 roku. Rok później miał już na koncie płytowy debiut „Tamte dni”. A pod koniec 2022 roku ukazało się kolejne wydawnictwo obecnego 17-latka „hypno” - konceptualny minialbum nagrany został we współpracy z Chloe Martini, tworzącą w Warszawie i Londynie producentką muzyczną. Kolejny krok w karierze to wspomniany start w preselekcjach do Eurowizji z „Midnight Dreamer".

