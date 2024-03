Marcin Maciejczak pochwalił się KLIPEM do piosenki „Midnight Dreamer". Tym utworem walczył o finał Eurowizji ZOBACZ

- „Midnight Dreamer" dostępny wszędzie! To utwór, nad którym pracowałem wiele miesięcy w gronie wspaniałych autorów i producentów – nie krył emocji Marcin Maciejczak prezentując swoją najnowszą piosenkę. - Jestem z niego dumny i wdzięczny, że został tak doceniony przez jury tegorocznych preselekcji do Eurowizji. Od teraz jest Wasz i wyczekuję Waszych reakcji!

Z piosenką „Midnight Dreamer" Marcin Maciejczak wystartował w preselekcjach do Eurowizji zorganizowanych przez TVP. Największe uznanie od jurorów uzyskała Luna, która tym samym pojedzie do Szwecji z piosenką The Tower. Ale iosenka Marcina Maciejczaka została mocno dostrzeżona. W preselekcjach, do których zgłoszono 23 utwory, zajęła 3. miejsce.

Nowy utwór Marcina Maciejczaka to także nowy wizerunek młodego artysty. Zobacz jak Marcin Maciejczak zmienił się na przestrzeni ostatnich 8 lat. KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ: