Nowy utwór od Marcina Maciejczaka. Czy tą piosenką będzie chciał zawojować Eurowizję? Posłuchaj TELEDYSK, ZDJĘCIA

Nowy utwór Marcina Maciejczaka to „Pillow Book”. Co ciekawe do piosenki powstały dwie wersje teledysku – dzienna i nocna. - Która jest Waszą ulubioną i w której porze dnia „Pillow Book” wybrzmiewa najlepiej? - pyta Marcin zachęcając do komentowania na swoim kanale YouTube.

Obejrzyj obie wersje teledysku:

Marcin Maciejczak na Eurowizji?

Marcin Maciejczak to 17-latek z gminy Warta, któremu przepustkę do kariery otworzyło zwycięstwo w show The Voice Kids Poland w 2020 roku. Niedawno młody wokalista zgłosił chęć występu w prestiżowym konkursie. - Zdecydowałem się zgłosić do konkursu Eurowizji – ogłosił na swoim oficjalnym facebookowym profilu. - Od dłuższego czasu z różnymi twórcami przygotowuję piosenki na ten konkurs. Dlaczego tak? Bo uważam, że to wielka odpowiedzialność i że nie można się zgłosić z przypadkową propozycją. Wiem już, że mamy takie piosenki, z których będę dumny, ale tę konkretną wybierzemy dopiero, jak zamkniemy wszystkie prace.