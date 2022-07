Łódzkie uczelnie w rankingu Perspektyw 2022

Uniwersytet Medyczny i Politechnika Łódzka w pierwszej dziesiątce

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zajął miejsce 9. w tegorocznym Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2022. To najwyższa pozycja uczelni łódzkich w ogólnopolskim zestawieniu, opracowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Tuż za Uniwersytetem Medycznym – pierwszą dziesiątkę zamyka Politechnika Łódzka. Największa nasza uczelnia – Uniwersytet Łódzki – został sklasyfikowany na miejscu 23. Cieszy, że wśród wyróżnionych znalazła się także niepubliczna Społeczna Akademia Nauk, zajmując pozycję 42. Za najlepszą w Polsce według kapituły rankingu uznany został Uniwersytet Warszawski.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy właśnie opublikowała najnowszy Ranking Uczelni Akademickich. Pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji zajął Uniwersytet Warszawski, uzyskując 100 procent we wskaźniku rankingowym. W zestawieniu 50 najlepszych znalazły się cztery wyższe uczelnie łódzkie, w tym aż dwie w pierwszej dziesiątce – to Uniwersytet Medyczny z pozycją 9. (i wskaźnikiem rankingowym 71,8) i Politechnika Łódzka – z 10. (i wskaźnikiem rankingowym 70,4 ex aequo z Uniwersytetem Wrocławskim).