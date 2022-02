Łódzka Kolej Aglomeracyjna odwołuje część pociągów. Co się dzieje?

Łódzka Kolej Aglomeracyjna ogranicza liczbę kursujących pociągów. Ma to związek z pandemią Covid-19 oraz narastającą absencją pracowników ŁKA odpowiedzialnych za organizację ruchu i kursowanie pociągów.

– Zdecydowaliśmy się na zawieszenie 6 z 237 uruchamianych każdego dnia pociągów – mówi Joanna Osińska, rzecznik łódzkiego przewoźnika. – To zaledwie 2,5 procent. Te zmiany będą obowiązywały do 12 marca. Ten termin wynika stąd, że wtedy planowana jest korekta rozkładu jazdy, ale jeśli sytuacja kadrowa poprawi się, odwołane pociągi wrócą na tory wcześniej. Jednak póki co mamy coraz większą liczbę pracowników na zwolnieniach, w izolacji lub na kwarantannie. Dotyczy to niestety w większości osób zatrudnionych bezpośrednio przy prowadzeniu składów - maszynistów oraz konduktorów, a także pracowników odpowiedzialnych za organizacje ruchu, jak np. dyspozytorów. Jeśli kadr, którymi dysponujemy nadal będzie ubywać, to nie wykluczamy dalszych odwołań pociągów i zawieszenia kolejnych kursów.