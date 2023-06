Na dworcu Łódź Fabryczna otwarta został pierwsza kawiarnia w lokalu. Co można w niej kupić i za ile? ZDJĘCIA, CENY

Pierwsza kawiarnia na dworcu Łódź Fabryczna. Działa już Coffee to Go

Oferta spożywcza nie jest na dworcu nowa, bo pod tą samą marką Coffee to Go od sześciu lat działa na Fabrycznym tzw. wyspa, czyli punkt sprzedaży kawy i przekąsek ze stolikami rozstawionymi w głównym holu. Teraz oba punkty mają działać równolegle.

W Coffe to Go dostaniemy oczywiście kawę np. espresso w cenie 10,50 zł czy cappuccino w cenie od 15,50 do 17,50 zł, herbatę w cenie np. 11 zł, ciasta i muffinki w cenie 10-11 zł za sztukę czy kanapki w cenie 11-16 zł w zależności od rodzaju pieczywa i składu.

Na dworcu Łódź Fabryczna tydzień temu otwarta została pierwsza kawiarnia z prawdziwego zdarzenia. W przeszklonym lokalu na antresoli dworca od 6 czerwca działa kawiarnia Coffe To Go . Podróżni mogą tu zasiąść przy jednym z kilku stolików z wygodnymi fotelami i w przyjemnym lokalu wypić kawę lub zjeść kanapkę przed podróżą.

Puste lokale na dworcu Łódź Fabryczna.

Choć trudno w to uwierzyć jest to pierwszy typowy lokal gastronomiczny na otwartym w 2016 roku dworcu, choć w hali działają wyspy z kawą i przekąskami, kiosk oraz prawie 20 automatów z napojami i słodyczami. Powodem dla którego lokale na dworcu są puste jest mała liczba potencjalnych klientów. Do czasu otwarcia tunelu średnicowego ruch pasażerski jest jeszcze zbyt mały, by utrzymały się lokale usługowe, zaś dla sklepów spożywczych trudno jest w tym miejscu zorganizować dostawy. Dodatkowo pandemia i wojna jeszcze utrudniły sytuację na dworcu.