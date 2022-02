ŁKS Łódź wygrał z FK Atyrau z Kazachstanu

We wcześniej rozegranym meczu pierwszoligowcy z alei Unii 2 zremisowali z Rudarem Pljevlja z Czarnogóry 1:1 (1:1). Początkowe minuty meczu upłynęły pod znakiem przewagi FKAtyrau w którym gra Polak Piotr Grzelczak. Gdzieś po kwadransie gry groźny atak przeprowadzili łodzianie, ale piłkę po strzale Piotra Janczukowicza złapał bramkarz FK. Kilka minut później Brazylijczyk Ricardinho trafiła w poprzeczkę. Kazachowie także mieli okazję na gola, ale bramkarz Dawid Arndt złapał piłkę po groźnym uderzeniu z woleja. W 57 minucie odważnie na bramkę rywala ruszył Samuel Corral i chociaż Kazachowie zdołali go w ostatniej chwili zatrzymać , to jednak stracili gola. Do bezpańskiej pozostawionej na jedenastym metrze piłki dopadł Ricardinho i pewnym strzałem umieścił ją w siatce. Już cztery minuty później gracze FK Atyrau wywalczyli rzut wolny tuż przy linii pola karnego, a chwilę po tym Matheus Bissi precyzyjnym uderzeniem doprowadził do wyrównania. W 73 minucie Antonio Dominguez popisał się dokładnym prostopadłym podaniem oraz Kelechukwu Ibe-Torti, a ten zwodem minął wybiegającego bramkarz i strzelił gola na wagę zwycięstwa. W końcówce meczu łodzianie mogli zdobyć kolejne bramki, lecz najpierw Maciej Wolski nie zrozumiał się z Kelechukwu, a tuż przed ostatnim gwizdkiem strzelec drugiego gola oraz Pirulo zwlekali z oddaniem strzału i obrońcy FK zażegnali niebezpieczeństwo. ą