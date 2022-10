Ełkaesiacy po raz 13 zmierzą się z Sandecją Nowy Sącz

Będzie to 13 oficjalny pojedynek obu ekip. Początek spotkania zaplanowano dość późno, bo na 20.30. Bilans dotychczasowych meczów korzystny jest dla ełkaesiaków, którzy sześciokrotnie triumfowali. Dwa mecze kończyły się podziałem punktów, a cztery razy górą była Sandecja. Bilans bramkowy to 21-20 na korzyść łódzkiego zespołu. Po raz pierwszy obie ekipy zmierzyły się 20 września 2009 roku w Nowym Sączu. Miejscowi triumfowali wówczas 4:1 (2:0), a bramkę dla zespołu gości zdobył Łukasz Gikiewicz. Było to spotkanie 10 kolejki I ligi. W minionym sezonie dwukrotnie górą była drużyna z alei Unii 2. Na wyjeździe wygrała 1:0, a trzy punkty zapewnił gościom Maciej Radaszkiewicz strzelając gola tuż przed końcem spotkania. W Łodzi ełkaesiacy triumfowali aż 3:2 (2:0), po golach Pirulo, Kelechukwu Ibe-Torti oraz Macieja Kowalczyka. Wszyscy ci piłkarze mogą wystąpić w piątkowym meczu, podobnie jak i bramkarz Dawid Arndt, który nie grał w Krakowie z Wisłą z powodu urazu. Zastępujący go pod Wawelem Aleksander Bobek rozegrał jednak kapitalne spotkanie, został nawet wybrany przez kibiców łódzkiego pierwszoligowca zawodnikiem meczu, niewykluczone więc, że do zmiany nie dojdzie.

Jeśli już jesteśmy przy sprawach kadrowych, to żaden z łodzian nie musi pauzować za kartki. Każde następne „żółtko” oznaczać będzie natomiast przymusową przerwę w kolejnym, meczu dla Nacho Monsalve, Dawida Korta oraz Pirulo. W Sandecji mamy dwóch kartkowiczów. To Damir Śovśić oraz Michała Walski. Natomiast do kadry meczowej wracają natomiast Jakub Wróbel oraz Elhadji Maissa Fall. Łodzianie zajmują w tabeli I ligi czwarte miejsce (22 punkty”, a przyjezdni plasują się na ostatnim (9). Gospodarze są faworytem starcia.

Przypominamy, że trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Można je za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl) oraz w kasach stacjonarnych od strony alei Unii. W czwartek kasy czynne są od 16 do 20, natomiast w dniu meczu od 15 do 21.30. Posiadacze Karty Łodzianina, którzy odebrali już voucher, mogą wymienić go w kasie biletowej na bezpłatny bilet uprawniający do wejścia na dowolnie wybrany mecz ukochanej drużyny, w tym także na starcie z Sandecją. Dodajmy, że oprócz normalnych biletów, każdy kibic będzie mógł też kupić wejściówkę o złotówkę droższą.Zostanie ona przekazana na potrzeby ełkasiackiej akademii w której trenuje kilkuset młodych piłkarzy. ą

i liga

14. kolejka. Piątek (14 października): ŁKS Łódź - Sandecja Nowy Sącz (godz. 20.30), Chojniczanka Chojnice - Resovia (18). Sobota (15 października): Górnik Łęczna - Skra Częstochowa (15), Puszcza Niepołomice - GKS Katowice (15), Bruk-Bet Termalika Nieciecza - Wisła Kraków (17.30), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec (20). Niedziela (16 października): Chrobry Głogów - GKSTychy (16), Stal Rzeszów - Odra Opole (18), Ruch Chorzów - Arka Gdynia (12.40).