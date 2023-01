Drugoligowa Pogoń pogoniła ŁKS Łódź, który leci do Turcji ZDJĘCIA

Było to drugie w 2023 sparingowe spotkanie zespołu trenera Kazimierza Moskala. Pierwsze ełkaesiacy wygrali ze Zniczem Pruszków 3:0 (2:0). Mecz z Pogonią, prowadzoną przez byłego piłkarza ŁKS Marka Saganowskiego, łodzianie zaczęli od gola już w 4 minucie. Bramkarza gości pokonał 16-letni Jan Łabędzki, który od niedawna trenuje z pierwszą drużyną. Potem niecelnie uderzali Pirulo oraz Piotra Janczukowicz. Siedlczanie strzałem Bartosza Wicenciaka, ale piłkę złapał Aleksander Bobek. W 36 minucie Pogoń nieoczekiwanie wyrównała, po golu Cezarego Bujalskiego. Tuż przed przerwą wyszła nawet na prowadzenie. Zdaniem sędziego Jan Łabędzki faulował w polu karnym jednego z graczy Pogoni i wskazał na „wapno”. Rzut karny wykorzystał Damian Nowak.Na początku drugiej połowy groźnie głową uderzał Michał Trąbka. W 65 minucie Pogoń ponownie trafiła do siatki rywala. Bramkarza ŁKS pokonał testowany pomocnik. Pięć minut później ten sam zawodnik miał szansę na czwartego gola, ale przestrzelił. Ostatecznie goście wygrali 3:1.

W najbliższą sobotę (21 stycznia) ŁKS wylatuje na obóz do Turcji. Lecieć ma 26 piłkarzy. Podczas pobytu w Turcji łodzianie mają rozegrać trzy mecze sparingowe. Rywalami ełkesiaków będą FC Admira Wacker Modling z Austrii (25 stycznia), Worskła Połtawa z Ukrainy (28 stycznia) oraz AFK Csikszereda Miercurea Ciuc z Rumunii (3 lutego). Pierwsza z wymienionych drużyn zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w austriackiej II lidze.Ukraińcy plasują się obecnie na siódmym miejscu rodzimej ekstraklasy (Premier Liha). Będzie to trzecie starcie tych ekip podczas zgrupowań w Turcji. W 2020 roku był remis 3:3, natomiast dwa lata później ełkaesiacy okazali się lepsi, wygrywając 1:0. Z kolei Rumuni zajmują po pierwszej części sezonu siódme miejsce na zapleczu ekstraklasy swojego kraju.ą