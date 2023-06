ŁKS Łódź w Woli Chorzelowskiej. Mecz z Legią Warszawa coraz bliżej

21 piłkarzy rozpoczęło dziewięciodniowy (do 28 czerwca) obóz we wtorek w Woli Chorzelowskiej, gdzie rozegrać mają mecz spatingowy z innym przedstawicielem elity Stalą Mielec (27 czerwca) . Zawodnikiem tej drużyny został Michał Trąbka, który miał duży wkład w awans ŁKS Łódź do elity. W planach było jeszcze spotkanie z pierwszoligowcami z Resovii Rzeszów (24 czerwca), ale ci zrezygnowali z grania. Niewykluczone jednak, że ełkaesiacy rozegrają jednak w Woli Chorzelowskiej dwa spotkania. W każdym razie po powrocie z obozu czekają ich jeszcze mecze dwa mecze w Łodzi - 5 lipca z GKS Katowice (I liga) i 15 lipca z warszawską Polonią (beniaminek I ligi). 22 lub 23 lipca mecz o ekstraklasowe punkty w Warszawie z Legią.

Wróćmy do kadry zawodniczej, którą trenera Kazimierz Moskal ma do dyspozycji. Wśród ćwiczących nie ma bramkarza Aleksandra Bobka i Mateusza Kowalczyka. Obaj przebywają na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski i dołączą do ŁKS w późniejszym terminie. Nie ma także Michała Mokrzyckiego, który trenuje ze spadkowiczem z I ligi Wisłą Płock. To z kolei może oznaczać, że są trudności z jego pozostaniem w Łodzi. Nieoficjalnie mówi się, że płocczanie mieli zażądać od klubu z alei Unii około miliona złotych za transfer. W każdym razie negocjacje trwają. ŁKS nie przedłużył umowy z Milanem Spremo, który zaliczył dziewięć meczów w minionym sezonie. - Niewiele jest czasu aby przygotować się właściwie do rozgrywek - mówi Kazimierz Moskal.- Wykorzystamy jednak ten czas optymalnie. W pierwszym tygodniu nie będzie jeszcze najmocniejszych obciążeń. Teraz mamy trochę więcej niż zazwyczaj problemów, choćby ze względu na powołania trzech naszych podstawowych zawodników do reprezentacji.

Szkoleniowiec zabrał głos w sprawie nowych piłkarzy, którzy mają przyjść do drużyny. - Czekamy na wzmocnienia, bo na razie trenuje z nami trzech piłkarzy rezerw. Mam nadzieję,że transfery uda się sfinalizować w trakcie najbliższych dni.Wielu piłkarzom kończą się kontrakty dopiero 30 czerwca, więc poczekajmy. Na dniach transfery powinniśmy sfinalizować.

Kazimierz Moskal dodaje ponadto, że klubu nie prowadzi rozmów jedynie z Polakami.Negocjacje i wymagania finansowe są w ich przypadku dużo większe. ą