Pierwszy letni sparing ŁKS Łódź na minus - lepsza Stal Mielec

W wyjściowym składzie pojawili się pozyskani niedawno przez łódzki klubu Albańczyk Engjell Hoti oraz Piotr Głowacki, jeszcze do niedawna piłkarz i kapitan pierwszoligowej Stal Rzeszów. Po długiej przerwie spowodowanej leczeniem wiosną kontuzji szansę gry dostał także MieszkoLorenc. Z kolei w drugiej połowie na boisko wyszedł bramkarz Tomasz Kucharski, który pokazał się ostatnio z dobrej strony w meczach trzecioligowych wówczas rezerw.

Spotkanie rozstrzygnęło się w pierwszej połowie. Mielczanie prowadzili już 2:0, ale tuż przed gwizdkiem sędziego na przerwę PiotrJanczukowicz wykorzystał rzut karny, który zresztą sam wywalczył. W drugim 45 minutach na boisku pojawiło się wielu nowych graczy w ŁKS i beniaminek spokojnie mógł doprowadzić do remisu, bo niezłe okazje bramkowe mieli choćby Pirulo i Stipe Jurić. Nie wykorzystali ich jednak i to mielczanie triumfowali 2:1. W Stali grał Michał Trąbka, w minionym sezonie broniący barw łódzkiego zespołu. Dodajmy, że w zgrupowaniu nie biorą udziału bramkarz Aleksander Bobek oraz Mateusz Kowalczyk. Obaj znaleźli się w kadrze reprezentacji Polski do lat 19, która weźmie udział w turnieju finałowym mistrzostw Europy na Malcie. Polacy rywalizować będą w grupie A z Portugalią (3 lipca), Maltą (6 lipca) oraz Włochami (9 lipca).

W środę (28 czerwca) łodzianie kończą obóz w Woli Chorzelowskiej. Kolejny mecz sparingowy mają zaplanowany, już na swoim boisku, z pierwszoligowcami z GKSKatowice (5 lipca, środa). Z kolei 15 lipca (sobota) ŁKS zmierzy się, także w Łodzi, z beniaminkiem I ligi Polonią Warszawa. Będzie to ostatni sprawdzian zespołu przez inauguracyjnym meczem PKOEkstraklasy w Warszawie z wicemistrzem Polski Legią.

ŁKS Łódź - Stal Mielec 1:2 (1:2).

0:1 - Marco Ehmann (30)

0:2 - Krystian Getinger (35)

1:2 - Piotr Janczukowicz (43, rzut karny)

ŁKS. I połowa: Michał Kołba - Kamil Dankowski, Nacho Monsalve, Mieszko Lorenc, Piotr Głowacki - Nelson Balongo, Władysław Ochronczuk, Jan Łabędzki, Engjell Hoti, Bartosz Szeliga - Piotr Janczukowicz. II połowa: Tomasz Kucharski - Grzegorz Glapka, Władysław Ochronczuk, Adam Marciniak, Artemijus Tutyśkinas, Bartosz Biel, Pirulo, Maciej Śliwa, Ricardo Gonçalves do Nascimento, Kelechukwu Ibe-Torti, Stipe Jurić. Trener: Kazimierz Moskal.