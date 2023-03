Korekta w rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej od niedzieli 12 marca. Jakie będą zmiany?

Marcowa korekta rozkładu jazdy pociągów ŁKA obowiązywać będzie od niedzieli 12 marca do soboty 10 czerwca 2023 roku. A zmiany w rozkładzie na poszczególnych trasach będą wprowadzane w kilku etapach, dostosowanych do harmonogramu prowadzonych przez PKP PLK prac remontowych:

Zgierz – Łowicz: od 12 marca do 5 maja br. za wszystkie pociągi zostaną uruchomione autobusy zastępcze;

Tomaszów Mazowiecki – Drzewica - Radom: od 15 maja do 10 czerwca br. za wszystkie pociągi zostaną uruchomione autobusy zastępcze;

Zduńska Wola – Sieradz: od 15 maja do 10 czerwca – ruch jednotorowy, za wybrane pociągi zostaną uruchomione autobusy zastępcze.

Najważniejsze zmiany na liniach obsługiwanych przez ŁKA w szczegółach:

Linia Łódź - Łowicz

Z powodu prac inwestycyjnych prowadzonych na odcinku Zgierz – Glinnik oraz stacjach Stryków i Głowno, za wszystkie pociągi pomiędzy Zgierzem a Łowiczem, w okresie od 12 marca do 5 maja br., pojadą autobusy. Ze względu na dłuższy czas przejazdu, zwiększy się liczba tych połączeń (zwłaszcza w ruchu aglomeracyjnym pomiędzy Łodzią i Strykowem). Zaplanowano również dodatkowe postoje: w Łowiczu koło szpitala, w Głownie przy Galerii oraz w Strykowie przy firmie LEK.

Na stacji Zgierz będą dogodne przesiadki na pociągi do i z Łodzi Kaliskiej oraz Łodzi Widzewa.