Utrudnienia MPK w centrum Łodzi. Tramwaje jadą zmienionymi trasami. Jaka jest przyczyna opóźnień tramwajów przy Piotrkowskiej Centrum?

Linia 3, 19 z pętli Chojny Kurczaki kursy skrócone do Piotrkowskiej Centrum

Linia 6 z pętli Widzew Augustów kursy skrócone do Piotrkowskiej Centrum

Linia 11 z pętli Chocianowice IKEA kursy skrócone do Piotrkowskiej Centrum

"Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą od Piotrkowska/Centrum po trasie linii 6 do pętli plac Kilińskiego w Zgierzu, po trasie linii 2 do pętli Żabieniec. Wydłużono trasę autobusów linii Z3 do Zgierska/Dolna. Ruch zostanie wznowiony za zgodą służb technicznych. Przepraszamy za utrudnienia"