Brawurowy pościg policji w Łodzi: Kierowca pod wpływem narkotyków zatrzymany

Zgłoszenie i początek pościgu

Pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania, kierowca nie zastosował się do wezwania, zdecydował się przyśpieszyć i rozpoczął brawurową ucieczkę. Policjanci natychmiast rozpoczęli pościg.

Akcja rozpoczęła, kiedy zaniepokojona kobieta powiadomiła patrol policji o podejrzanie zachowującym się kierowcy skody na al. Piłsudskiego. Jak twierdziła, mężczyzna prawdopodobnie był nietrzeźwy, jechał bowiem "wężykiem". Policjanci natychmiast udali się we wskazanym kierunku i zauważyli wskazany pojazd.

Zatrzymanie i dalsze konsekwencje

Po kilkunastominutowym rajdzie, sprawca zatrzymał się i próbował kontynuować ucieczkę pieszo, jednak został szybko zatrzymany przez policję. Po zbadaniu okazało się, że 30-latek był pod wpływem narkotyków. W samochodzie mężczyzny znaleziono również 10 gramów różnych środków odurzających.

Kierowca trafił do aresztu, a jego samochód został przewieziony na parking policyjny. 30-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty: niezatrzymania się do kontroli, posiadania środków odurzających oraz jazdy pod ich wpływem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ponadto, odpowie za szereg wykroczeń drogowych. Śledztwo prowadzą policjanci I komisariatu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź- Śródmieście.