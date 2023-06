Na łódzkie ulice znów wyjechały zabytkowe autobusy. Z numerem 100 kursuje Ikarus i popularny "ogórek"

Na linii 100 spotkamy zabytkowego Jelcza „Ogórka”, kultowe Ikarusy oraz Jelcza PR110M. Zabytkowe autobusy kursować będą co 40 minut w każdą sobotę, niedzielę oraz święta do 1 października. Autobusy należą do stowarzyszenia „Czerwony Ikarus”. Na linii 100 obowiązują te same bilety co na innych liniach komunikacji miejskiej. Również możemy przejechać się w sentymentalną podróż zabytkowym autobusem, wykorzystując łódzką „migawkę”. Jeśli potrzebujemy zakupić bilet, możemy to zrobić u konduktorów, którzy są członkami Klubu Miłośników Starych Tramwajów i wolontarystycznie pełnią tę funkcję. Płatność wyłącznie gotówką.