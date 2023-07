Paraliż komunikacyjny w Łodzi. Tramwaje w centrum miasta utknęły w korkach, aleja Włókniarzy zamknięta

Nie jeżdżą tramwaje po ulicy Zachodniej w Łodzi

Wszystkie tramwaje pojechały po Zachodniej

Ze względu na zagrożenie zarwaniem się gruntu nad powstającym tunelem jak i dużą ilość cieczy na torowisku MPK wstrzymało do odwołania ruch tramwajów i uruchomiło autobusową komunikację zastępczą. Linię 16 skierowano na Karolew, 8A na Retkinię, a 8B kursuje nadal na Teofilów, ale objazdem przez aleję Kościuszki, Zachodnią i Limanowskiego. Niestety skierowanie kolejnej linii na obciążoną do granic przepustowości trasę przez centrum Łodzi i to w sytuacji, gdy przez skrzyżowanie z Legionów tramwaje kursują tylko jednym torem spowodowało, że w czwartek od rana tworzyły się ogromne korki i zatory tramwajowe. Wszystkie linie jadące tamtędy kursowały z opóźnieniami po kilkanaście a nawet kilkadziesiąt minut. Wściekli pasażerowie znów pospóźniali się do pracy, nie pozostawiali suchej nitki na komunikacji miejskiej w Łodzi i na jej organizatorze, jakim jest Zarząd Dróg i Transportu.