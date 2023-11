Chaos komunikacyjny w centrum Łodzi. Na Zachodniej tworzą się gigantyczne korki, kierowcy gubią się w nowej organizacji ruchu

Ekipy robotników na skrzyżowaniu Zachodniej z Legionów wymienią tory przebiegające we wszystkich kierunkach, do tego trzeba wymienić podziemne instalacje, a na koniec położyć nowy asfalt. Remont prowadzony jest "pod ruchem" samochodów i tramwajów. Trzeba się śpieszyć, bo - jeśli remont nie zostanie wykonany do końca grudnia - mogą przepaść unijne pieniądze.

W ubiegły weekend przepięto ruch tramwajów na nowy tor od strony pl. Wolności i tym razem bez większych problemów od poniedziałku, 30 października, tramwaje kursują na tzw. mijankę. Drogowcy od razu przystąpili do usuwania nieczynnego toru od strony ul. Legionów. Na ul. Zachodnią wjechał ciężki sprzęt, zajęto połowę jezdni, a druga połowa stanęła w korkach. Były one niebotyczne, kierowcy donosili o problemach z przejechaniem w kierunku Bałut pomiędzy godziną 15 a 18. Pokonanie odcinka od Więckowskiego do Północnej zajmowało niemal pół godziny, a opóźnienia autobusów MPK linii 59 i 96 dochodziły do 80 minut!