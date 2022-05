Egzamin ósmoklasisty - już 24, 25 i 26 maja. W Łódzkiem zdaje ponad 30 tysięcy uczniów

Szykuje się do niego ponad 7,3 tysiące uczniów w Łodzi

Egzamin ósmoklasisty już we wtorek 24 maja

W łódzkich szkołach - ostatnie przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Będzie on trwał trzy dni i obejmie trzy przedmioty. Pierwszy – z języka polskiego - już we wtorek 24 maja br., drugi – 25 maja – z matematyki, a trzeci – 26 maja – z języka obcego nowożytnego. Dla większości zdających będzie to angielski. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – uczniowie muszą do niego przystąpić na koniec edukacji w szkole podstawowej. Wyniki z egzaminu przeliczone na punkty – są ważne w rekrutacji do szkół średnich. W tym roku wśród zdających zasiądą uczniowie z Ukrainy – uchodźcy wojenni, którzy przyjechali do nas po 24 lutego.