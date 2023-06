Dzień Dziecka 2023. Jakie zabawki kupujemy najczęściej? TOP 5. A o ile podrożały lody? SPRAWDŹ

– PanParagon to aplikacja, w której użytkownicy mogą sprawdzać aktualne promocje w sklepach oraz przechowywać paragony w formie elektronicznej. W oparciu o anonimowe dane, jakie wpływają do naszego systemu, tworzymy m.in. analizy zachowań konsumenckich oraz monitorujemy zmiany cen wielu produktów. Tym razem postanowiliśmy skupić się na najmłodszych i sprawdziliśmy najpopularniejsze prezenty, kupowane dzieciom z okazji ich święta. Dodatkowo porównaliśmy, jak w ciągu jednego roku zmienił się cennik za jedną gałkę lodów – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Twórcy raportu sprawdzili, jakie zabawki najczęściej otrzymują nasze pociechy z okazji Dnia Dziecka. Aby to sprawdzić, przenalizowali paragony dodane do kategorii “zabawki”. Spośród nich wyodrębnili te z datą zakupu od 18 maja do 1 czerwca 2022 roku. Co pokazały wyniki?