Na zakupach chętniej płacimy kartą czy gotówką? Jak wypada Łódzkie? Badanie na podstawie sklepowych paragonów INFOGRAFIKI

– PanParagon to popularna aplikacja zakupowa, dzięki której można wyszukiwać promocje czy przechowywać paragony. W oparciu o anonimowe dane z dowodów zakupu, jakie trafiają do naszego systemu publikujemy raporty dotyczące cen, realnej inflacji czy aktualnych trendów zakupowych. Tym razem pod naszą lupę trafiły paragony z adnotacją o sposobach płatności. Uzyskane wyniki przedstawiamy w ujęciu wojewódzkim. Co ważne, pod tym względem nasz kraj niekoniecznie dzieli się na Polskę A i Polskę B – zauważa Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.