Paragony z... Moskwy. Gdzie jest drożej: w Polsce czy w stolicy Rosji? Co pokazuje nietypowa analiza? SPRAWDŹ

Od momentu napaści Rosji na Ukrainę, większość krajów świata nałożyła sankcje na agresora. Działanie to miało wpłynąć na gospodarkę państwa rządzonego przez Władimira Putina i w efekcie również na asortyment oraz ceny w zwykłych sklepach. Eksperci z aplikacji PanParagon – jak podkreślają twórcy badania - dotarli do dowodów zakupu z moskiewskich marketów i przeanalizowali ceny produktów spożywczych, które się na nich znalazły. Dodatkowo, koszty poszczególnych artykułów z Moskwy porównali z ich odpowiednikami w Polsce. Gdzie jest drożej? W Polsce czy w stolicy Rosji, która znajduje się w pierwszej dziesiątce najdroższych miast Europy?

– Aplikacja PanParagon służy do wyszukiwania promocji i przechowywania paragonów, co daje nam możliwość analizy rynku pod kątem cen czy aktualnych trendów konsumenckich. Specjalnie na użytek tego badania pozyskaliśmy rachunki z moskiewskich marketów i porównaliśmy ceny tamtejszych produktów z polskimi odpowiednikami – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Dane przedstawiają medianę cen za poszczególne artykuły z paragonów z września 2023 roku. W celu uzyskania miarodajnych wyników, ceny produktów z różną pojemnością w obu krajach zostały przeliczone do wspólnego mianownika – dodaje.