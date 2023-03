Dni Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi. Uczniowie szkół średnich oferują młodszym kolegom swoje szkoły

- Już 24 kwietnia uczniowie klas ósmych zaczną wybierać szkoły średnie. To niełatwa decyzja, ale zachęcam, by kierowali się swoimi zainteresowaniami, pasjami a nie modą czy oczekiwaniami rodziców. Technikum albo szkoła zawodowa to gwarancja zdobycia zawodu i dobrze płatnej pracy, ponieważ rynek potrzebuje fachowców – zaznacza wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.