Czekasz na grzybobranie? Policja przypomina zasady bezpiecznej wędrówki po lesie

Jak przyznaje Dagmara Mościnska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, to szczególny okres dla policjantów, bo wraz z wysypem grzybów w lasach, rośnie ryzyko zaginięć. - Nie wszyscy niestety znają lasy, do których się udają. Często wybierają się tam w pojedynkę przeceniając swój zmysł orientacji w terenie. Bezpieczeństwo podczas grzybobrania to nie tylko wiedza potrzebna do rozróżniania różnych gatunków grzybów, w tym przypadku jest to szersze pojęcie, związane również z profilaktyką zaginięć.

- Długie spacery na świeżym powietrzu i satysfakcja z odnalezionych grzybów sprawiają, że amatorzy grzybobrania chętnie wybierają się do lasu. Szczególnie seniorzy potrafią spędzać w lesie nawet kilkanaście godzin. Pochłonięci zbieraniem leśnego runa często zbaczają z duktów wchodząc w głąb lasu, tracąc orientację. Wszystkie drzewa i krzewy wydają im się identyczne i nie potrafią odnaleźć drogi powrotnej – przestrzega.