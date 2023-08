Plebiscyt Mistrzowie Agro 2023: nagrodziliśmy zwycięzców w województwie łódzkim ZDJĘCIA, VIDEO

Gala wręczenia nagród w plebiscycie Dziennika Łódzkiego Mistrzowie Agro 2023 w województwie łódzkim

W niedzielę, 27 sierpnia, nagrodziliśmy zwycięzców plebiscytu Mistrzowie Agro 2023 w województwie łódzkim. Uroczyste spotkanie z laureatami odbyło się na błoniach zamku w Bykach przy ul. Kasztelańskiej w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie przez dwa dni odbywała się największa wystawa rolnicza Rol-Szansa 2023.

To największy ogólnopolski plebiscyt wiejski i rolniczy, który w naszym województwie jest prowadzony przez Dziennik Łódzki, a w całej Polsce także przez inne dzienniki regionalne oraz ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników "Strefa Agro". Nasi Czytelnicy mieli możliwość wybrania osób, które w minionym roku najbardziej przysłużyły się swojej lokalnej społeczności. Kandydatów do nagród zgłaszali nasi Czytelnicy, ale także instytucje na co dzień współpracujące ze środowiskami rolniczymi m.in. łódzki oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.