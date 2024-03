Sernikowe fantazje. Wielkanocne inspiracje popłynęły z Kościerzyna. Były smakowite ciasta i ozdoby. Zobacz ZDJĘCIA

Na coroczne seminarium wielkanocne Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oddział w Kościerzynie zaprosił koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, twórców ludowych oraz rolników skupionych w rolniczym handlu detalicznym.

Wśród ponad 20 kół gospodyń wiejskich, które skorzystały z zaproszenia były takie z prawie stuletnią tradycją jak i nowo powołane. Jak Koło Gospodyń Wiejskich „Rybniczanie” z Rybnika w gminie Brzeźnio założone przed rokiem. Panie przybyły do Kościerzyna z misternie dzierganymi ozdobami na stół wielkanocny. - Pokazujemy koszyczki, ozdoby na jajka czy serwetki, ale wszystkie prace łączy jedno - to dzieło rąk naszych pań – zachwala Anna Paś z KGW „Rybniczanie”. - Wielkanoc to wiosenne i wdzięczne święto, dlatego nasze panie czerpią inspirację z natury i radości jaką daje zmartwychwstanie pańskie. Szeroko sięgamy oczywiście także i do tradycji. Tak kiedyś ozdabiano nasze stoły, warto więc to przywrócić.