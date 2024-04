Kulinarne święto w Łódzkiem. Uniejowski Festiwal Smaków 2024 już w najbliższy weekend. Jakie potrawy czekają na smakoszy? ZDJĘCIA

Organizatorzy: Aby móc głosować na najsmaczniejszą potrawę oraz wziąć udział w losowaniu nagród, należy w Paszporcie Degustatora zebrać 4 pieczątki w kategorii Danie główne i/lub 4 pieczątki w kategorii Deser. Możesz oddać swój głos tylko na danie główne, tylko na deser albo też na obie kategorie – wówczas w każdej z nich musisz zebrać wymagane 4 pieczątki. Pamiętaj, że za jedną kupioną porcję degustacyjną otrzymasz jedną pieczątkę, nawet jeśli swoją porcją podzielisz się z inną osobą. Swój głos możesz oddać na jedną, dwie lub maksymalnie trzy potrawy, osobno w każdej kategorii, wpisując w Paszporcie Degustatora znak „X” przy wybranym daniu.

Paszport Degustatora mogą wypełniać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Dane, które w nich podajecie, również muszą dotyczyć osób pełnoletnich. Nie zapomnijcie wpisać daty i złożyć podpisu pod notatką o akceptacji Regulaminu – Paszporty, które nie posiadają tych informacji, nie biorą udziału w głosowaniu i losowaniu nagród. Wypełniony Paszport należy wrzucić do urny najpóźniej w niedzielę do godz. 19.00. Paszporty i urny dostępne będą we wszystkich festiwalowych obiektach w trakcie trwania wydarzenia. Paszporty, które spełnią wszystkie wymagania, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.