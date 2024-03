Święto Zalewajki w Łodzi: Restauracje zapraszają na tradycyjną łódzką zupę

Impreza Dumni z Zalewajki: co? kiedy? gdzie?

Impreza Dumni z Zalewajki potrwa do niedzieli, 24 marca. W tym czasie, restauracje z Łodzi i okolic zapraszają do degustacji specjalnych wersji zalewajki, organizują wydarzenia i oferują e-book z przepisami na tę tradycyjną zupę.

Wszystko to ma na celu promowanie Łódzkiego Szlaku Zalewajki. Co roku w marcu, z okazji święta zalewajki, prezentowana jest nowa odsłona tego szlaku, który nieustannie się rozrasta. Obecnie na trasie znajduje się 34 lokale z Łodzi, ale też z Tuszyna czy Łasku, które w menu na stałe mają zalewajki, w cenach od 13 do 40 zł za miskę zupy z dodatkami. Pełną listę restauracji można znaleźć na portalu Jemy w Łodzi (www.jemywlodzi.pl) w zakładce Zalewajka.