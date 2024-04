Trwa kulinarne święto w Łódzkiem. Uniejowski Festiwal Smaków zaprasza jeszcze w niedzielę. Motyw przewodni to jajko i marchew ZDJĘCIA

Cieknie ślinka? - Patrząc na dania, które na nas czekają, jak najbardziej – odpowiada z uśmiechem zwycięzca programu „Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia”, Damian Marchlewicz , który zasilił szeregi jury Uniejowskiego Festiwalu Smaków 2024. - Z racji nazwiska tak niedoceniana marchewka jest mi bardzo bliska, do tego jajko, od którego wszystko się bierze, więc mam nadzieję, że te połączenia smakowe będą fantastyczne – mówił nam przed kulinarnym maratonem. - Z założenia to dwa produkty, które ciężko połączyć, ale przy użyciu wyobraźni wszystko jest możliwe. Jestem mega ciekawy i mam nadzieję, że odkryję jakieś nowe smaki, których wcześniej nie miałem okazji poznać.

Uniejowski Festiwal Smaków 2024 ruszył w sobotę i potrwa do niedzieli 21 kwietnia (w godz. 12-18). _- Nasze kulinarne wydarzenie odbędzie się już po raz jedenasty. Tym razem zapraszamy Państwa do rozsmakowania się w daniach głównych i deserach, w których główne miejsce zajmuje marchew i jajko. Wybierać można spośród 16 potraw, jak zawsze w porcjach degustacyjnych. Za każdą z nich trzeba będzie zapłacić 15 zł –_ zachęcają organizatorzy.

Recepta na sukces to prostota czy jednak wyrafinowanie? - Jestem z tych , którzy wybierają to pierwsze. Co nie zmienia faktu, że liczę na smakowe twisty nowoczesności, które mnie zaskoczą – odpowiada z uśmiechem.