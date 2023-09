Włoska lodziarnia rzemieślnicza La Dotta Gelateria na Piotrkowskiej. W weekend lody będzie robił Giacomo Schiavon ZDJĘCIA, FILM

La Dotta Gelateria czyli włoskie lody rzemieślnicze przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi

Niedawno przy ulicy Piotrkowskiej 130 otworzyła się La Dotta Gelateria. To lodziarnia z włoskimi lodami rzemieślniczymi. Zajęła miejsce po działającej tu galerii z obrazami i antykami Hand. Szef przedsięwzięcia pozostał ten sam. Właściciel galerii Andrzej Felsztukier postanowił bowiem zmienić branżę. Jego zdaniem na Piotrkowskiej lepiej będą sprzedawać się lody niż antyki.

Andrzej Felsztukier w przeszłości zajmował się produkcją lodów przemysłowych, ale teraz postanowił przenieść je na inny poziom. W tym celu szkolił się w produkcji lodów w Bolonii. Tam poznał słynnego włoskiego lodziarza Giacomo Schiavona, który zdobywał fach w najstarszej bolońskiej lodziarni Pino. Jest on laureatem wielu branżowych nagród, szkoli też innych rzemieślników.

Teraz Schiavon przyjedzie do Łodzi, by szkolić personel La Dotty. Przy okazji jego lody będą mogli zjeść łodzianie. Giacomo Schiavon będzie w La Dottcie od soboty (9 września) do wtorku (12 września).