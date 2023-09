300+. ZUS: W Łódzkiem wypłacono już ponad 236 tys. świadczeń na wyprawkę szkolną. Wnioski można jeszcze skłądać

Do ZUS-u – jak informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego - cały czas wpływają wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. Jak dotąd w całym kraju ponad 3 mln uprawnionych złożyło wniosek o wyprawkę szkolną na blisko 4,3 mln dzieci. W województwie łódzkim o jednorazowe wsparcie rodzice i opiekunowie złożyli 184,5 tys. wniosków na niemal 256 tys. dzieci. Wypłata świadczeń realizowana jest na bieżąco. Do rodzin w całym kraju trafiło blisko 1,2 mld zł.

Środki z programu „Dobry Start” przysługują rodzicom uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.