Mecze zaplanowano na 8 listopada (środa). Spotkania mają rozpocząć się o godzinie 13. Zwycięzcy awansują na wiosenny szczebel wojewódzki. Mecze tego etapu rozegrane zostaną wiosną przyszłego roku. Trofeum broni trzecioligowa Unia Skierniewice. Przypominamy, że najlepsza ekipa województwa łódzkiego awansuje na szczebel ogólnopolski, ale może także liczyć na 40 tys. zł od PZPN. Pokonany w meczu finałowym zaikansuje 10 tys. zł od ŁZPN. Zakończy jednak pucharową rywalizację na tym etapie.- Przykładamy ogromną wagę do rozgrywek pucharowych - mówi Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN i jednocześnie prezes ŁZPN. - Potwierdzeniem tego jest choćby fakt, że nawet podczas pandemii rozgrywaliśmy mecze pucharowe. Nagrody finansowe dla finansowe dla najlepszych drużyn także są atrakcyjne. Dokładamy ponadto starań, aby finał miał należytą oprawę. Proszę zauważyć, że mecze te rozgrywane są na najlepszych obiektach w naszym województwie.

Przejdźmy do półfinałowych par. W okręgu łódzkim MKP-Boruta Zgierz zmierzy się z AKSSMS Łódź, natomiast poddębickie Termy z KSKutno. W Piotrkowie Trybunalskim będziemy mieli starcia RKSRadomsko z beniaminkiem III ligi GKS Bełchatów oraz Skalnika Sulejów z Ceramiką Opoczno. W okręgu sieradzkim w półfinale mamy trzy drużyny rywalizujące w Klasie Okręgowej Kipsta. I tak WKS1957 Wieluń czeka mecz z trzecioligowcami z Warty Sieradz. Olimpia Karsznice spotka się ze Złoczewią. W etapie skierniewickim beniaminek Klasy Okręgowej Kipsta Laktoza Łyszkowice spotka się z Pelikanem Łowicz, natomiast Mazovię Rawa Mazowiecka czeka starcie z Unią Skierniewice.

Przejdźmy do grupy pierwszej III ligi. Lider tabeli Lechia Tomaszów Mazowiecki powinien bez większych kłopotów zgarnąć komplet punktów. Podopieczni trenera Mateusza Milczarka podejmują na swoim obiecie Pilicę Białobrzegi, zespół zamykający ligowy ranking. Gospodarze na swoim boisku wygrali w tym sezonie pięć meczów, jeden zremisowali i nie ponieśli żadnej porażki. Pilica natomiast trzy mecze zremisowała, trzy przegrała i nie zaznała samu wygranej. Trzeci w rankingu GKSBełchatów czeka starcie w Białymstoku z rezerwami „Jagi”. To może być ciężka przeprawa dla zespołu trenera Bogdana Jóźwiaka o ile w składzie miejscowych pojawią się piłkarze z kadry lidera tabeli PKO Ekstraklasy. Pelikan Łowicz pojawi się w Sieradzu. Miejscowa Warta czeka na wygraną z „Ptakami” od 19 maja 2018 roku. Tego dnia triumfowała 1:0 (1:0) po golu Marcina Kobierskiego, który trenuje teraz Brąszewice.

III LIGA (GRUPA 1.)

14. kolejka. Sobota (28 października): Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Mławianka ( 13), ŁKS Łomża - Concordia Elbląg (13), Victoria Sulejówek - Broń Radom (17.30), Warta Sieradz - Pelikan Łowicz (14), Wikielec - Legia IIWarszawa (15), Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Unia Skierniewice (15), Legionowo - Olimpia Zambrów (13). Niedziela (29 października): Lechia Tomaszów Mazowiecki - Pilica Białobrzegi (12), Jagiellonia II Białystok - GKS Bełchatów (15.15).

BETCRIS IV liga

14. kolejka. Sobota (28 października): Omega Kleszczów - Zryw Wygoda (14), Ceramika Opoczno - RKSRadomsko (14), Zjednoczeni Stryków - KS Kutno (15), Szczerbiec Wolbórz - Skalnik Sulejów (15.30), ŁKS III Łódź - Włókniarz Zelów (13.30), Warta Działoszyn - AKSSMS Łódź (15), Start Brzeziny - Polonia Piotrków Trybunalski (15), MKP-Boruta Zgierz - Sokół Aleksandrów (15), Widzew II Łódź - Orkan Buczek (12).