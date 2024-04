III liga: Bełchatów oddalił się od II ligi. Remisy Warty i Lechii, wygrana Unii FOTO

Sobotni mecz na Gieksa Arenie zakończył się bezbramkowym remisem. Czerwoną kartką ukarany został, za krytykowanie sędziowskich orzeczeń, trener gospodarzy Bogdan Jóźwiak. Na dziewięć kolejek przed końcem sezonu GKStraci do Pogoni aż dziewięć punktów. Przypomnimy, że na półmetku sezonu była to zaledwie dwupunktowa strata. Oczywiście wszystko się może jeszcze zdarzyć, ale bądźmy realistami, bełchatowianie II ligę już przegrali, przecież Pogoń nie zacznie na gwałtu rety gubić punktów. Pogoni raczej już nikt nie przegoni.

Lechia Tomaszów Mazowiecki zremisowała w Elblągu z broniąca się przed spadkiem do IVligi Concordią 1:1 (1:1). Bohaterem meczu był bramkarz gości Mateusz Awdziewicz, który obronił w 37 minucie strzał oraz dobitkę rzutu karnego, wykonanego przez Augusto.

Warta Sieradz zremisowała bezbramkowo w Wikielcu i był to trzeci ligowy mecz zespołu trenerów Krzysztofa Orzeszka i Marka Przybyła bez porażki. Dwa wcześniejsze sieradzanie wygrali strzelając cztery gole i nie tracąc żadnego.

Zawód swoim kibicom sprawił Pelikan Łowicz przegrywając na swoim obiekcie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2:3, choć prowadził po 45 minutach 2:1.