Bełchatowianie zgromadzili w 24 meczach 44 punkty i zajmują w tabeli czwarte miejsce. Ich rywal z 53 punktami jest liderem. Jeśli więc zespół prowadzony przez trenera Bogdana Jóźwiaka nie wygra sobotniego starcia, to marzenia o II lidze będzie musiał odłożyć co najmniej o rok. Faworytem jest zespół gości trenera Marcina Sasala, który przyjeżdża do Bełchatowa mając za sobą serię pięciu ligowych zwycięstw. Pogoń strzeliła w tych meczach aż 16 goli, a straciła dwa. Bełchatowianie wiosną zawodzą. W poprzedniej kolejce przegrali w Skierniewicach z Unią 2:3 (1:2). W tym roku triumfowali jedynie w dwóch potyczkach o punkty, a na Gieksa Arenie zwyciężyli jedynie broniącą się przed spadkiem Pilicę Białobrzegi (2:1). Sztab szkoleniowy gospodarzy nie będzie mógł w tym spotkaniu skorzystać z usług kontuzjowanego Serhija Napołowa oraz pauzującego za żółte kartki Patryka Skóreckiego. Trwa już sprzedaż biletów na to starcie. Na trybunach powinno zasiąść co najmniej dwa tysiące kibiców.Bedą także fani z Grodziska Mazowieckiego.

Plasujący się na trzecim miejscy w tabeli grupy pierwszej III ligi Pelikan Łowicz zmierzy się na swoim obiekcie ze Świtem Nowy Dwór, który jest szósty. Gospodarze meczu wygrali dotychczas u siebie dziewięć meczów o punkty.

Przejdźmy do Betcris IV ligi. W Radomsku mają nowe władze klubu. Prezesem został Łukasz Dryja, natomiast wiceprezesem Fabian Krawczykowski. RKS (trener Sławomir Majak) jest wiceliderem tabeli, do prowadzącego Sokoła Aleksandrów traci trzy punkty. ą