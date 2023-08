Złodzieje sklepowi zatrzymani w Poddębicach przez policjantów z Łodzi ZDJĘCIA

Do kradzieży doszło w sklepie przy ul. Łęczyckiej w Poddębicach. Sprawa została zgłoszona dyżurnemu poddębickiej policji i na miejsce wysłano patrol. - Funkcjonariusze na miejscu ustalili, że mężczyźni zostali już zatrzymani…przez łódzkich policjantów. Okazało się, że „klienci” podczas wyboru artykułów spożywczych i alkoholowych, zwrócili swoim „chwiejnym krokiem” uwagę pracowników sklepu. Gdy złodzieje chcieli opuścić salę sprzedażową nie płacąc za koszyki wypełnione towarem, pracownik zareagował krzykiem. Jeden ze złodziei został powstrzymany przed wyjściem tuż za linią kas, drugi zmierzał do wyjścia. Pracownicy sklepu starali się nie dopuścić do ich ucieczki. Mężczyźni byli agresywni, nie reagowali na polecenia, wyrywali się – relacjonuje młodszy aspirant Sylwia Kaźmierczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.