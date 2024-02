Poddębiccy policjanci wytropili i zatrzymali 47-latka z gminy Zadzim poszukiwanego listem gończym. Ukrył się setki kilometrów dalej

- Ustalenie miejsca pobytu osób, które świadomie ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości lub za wszelką cenę próbują uniknąć zasądzonej im kary, nie jest łatwym zadaniem. Wymaga czasu, poświęcenia i czasami pokonania setek kilometrów. Tak było w tym przypadku. 47-letni mieszkaniec gminy Zadzim został zatrzymany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego – relacjonuje starszy sierżant Alicja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

Poddębiccy kryminalni zatrzymali 47- letniego mężczyznę we współpracy z policjantami z komend wojewódzkich w Łodzi i Olsztynie. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Łasku w związku z postanowieniem o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu. - Mężczyzna przez dłuższy czas ukrywał się przed organami ścigania. Aby uniknąć zatrzymania, często zmieniał miejsce zamieszkania i podawał fałszywe dane osobowe. Na jego ślad trafili policjanci wydziału kryminalnego z Poddębic – informuje starszy sierżant Alicja Bartczak. - W wyniku wielogodzinnej pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili adres domu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym mógł przebywać 47-latek. W tym celu pokonali setki kilometrów. Swoje przypuszczenia potwierdzili wchodząc do budynku. Na miejscu przebywał poszukiwany. Mężczyzna został niezwłocznie zatrzymany. Trafił już do zakładu karnego.